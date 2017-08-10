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Трое болельщиков "Локомотива" были задержаны в день матча РФПЛ с "Рубином"

Спорт
10 августа, 14:06 UTC+3 ТАСС

Матч прошел в среду в Казани и завершился со счетом 1:1

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ТАСС, 10 августа. Трое болельщиков московского "Локомотива" были задержаны в день проведения матча пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

Матч между "Рубином" и "Локомотивом" прошел в среду в Казани и завершился со счетом 1:1. По данным Российского футбольного союза матч в Казани посетили 14095 человек.

Трое болельщиков за нарушение общественного порядка были доставлены в территориальные отделы полиции Казани, по ним были составлены административные протоколы по статьям "Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций", "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти", "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

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