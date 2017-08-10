Чемпионка ОИ Ишмуратова и призер Игр Голоцуцков провели зарядку для личного состава ЦСКА

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спортивно-массовая зарядка личного состава Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) прошла на базе крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в четверг. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Зарядку провели двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом Светлана Ишмуратова, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков и серебряный призер Олимпиады 2016 года по спортивной гимнастике Николай Куксенков.

Спортивно-массовая зарядка приурочена к празднованию 12 августа Дня физкультурника. Как отмечается в пресс-релизе на сайте ЦСКА, спортивно-массовая зарядка проводится в целях популяризации здорового образа жизни, повышения сплоченности и корпоративного духа сотрудников ЦСКА.

Также в рамках мероприятия прошли показательные выступления школы художественной гимнастики ЦСКА и творческого коллектива Хорошевского района.

Позднее в четверг пройдет торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника, на котором состоится церемония награждения военнослужащих и работников ЦСКА.