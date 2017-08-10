"Нефтехимик" победил "Авангард" в матче Кубка президента Казахстана

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ТАСС, 10 августа. Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" победил омский "Авангард" со счетом 3:2 в матче Кубка президента Казахстана. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".
В составе "Нефтехимика" заброшенными шайбами отметились Ильдар Шиксатдаров (5), Дэн Секстон (39) и Олег Пиганович (58). У "Авангарда" отличились Юхан Сундстрём (11) и Семен Кошелев (23).
В турнирной таблице "Нефтехимик" с 11 очками возглавляет турнирную таблицу, "Авангард" - четвертый с четырьмя очками.
В следующем матче "Нефтехимик" 11 августа сыграет с владивостокским "Адмиралом", днем позже "Авангард" встретится со швейцарским "Давосом".
Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился "Барыс", по разу - санкт-петербургский СКА, "Авангард" и новокузнецкий "Металлург". Соревнования проходят в один этап, команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от количества набранных очков. В нынешнем турнире участвуют "Барыс", "Нефтехимик", "Давос", "Авангард", "Адмирал" и челябинский "Трактор".