"Черчесову я не завидую": эксперты о работе главного тренера сборной России

Под его руководством команда провела девять товарищеских матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения, а также выступила на Кубке конфедераций, где не смогла выйти из группы, одолев новозеландцев, но уступив португальцам и мексиканцам.

Мнением о том, как этот календарный год сложился для сборной России, с ТАСС поделились бывшие главные тренеры сборной России Анатолий Бышовец и Борис Игнатьев, известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили, бывший главный тренер московского "Локомотива" и казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов, бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов.

— Можно ли считать минувший календарный год успешным для сборной России?

Бышовец: За этот год мы получили много информации. Безусловно, очень полезным было участие в Кубке конфедераций. Отрицательный результат там — тоже результат, тем более что положительные моменты были, которые нужно закрепить. Главное же — мы увидели проблемы, над которыми надо работать.

Плюс, думаю, появилась определенность с тактикой, выявились костяк команды и вектор ее развития, который должен быть гибким, иметь возможность для маневра. Сейчас появляются новые игроки. Правильным будет смотреться возвращение в сборную Александра Кокорина, о Далере Кузяеве уже можно говорить как о кандидате в сборную, выздоровели Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

Кавазашвили: Для Черчесова этот год был очень тяжелым, особенно для его нервной системы. Чтобы определиться с основным составом, ему приходится выбирать из тех футболистов, которые успешно показывают себя в чемпионате России, это скрупулезная работа. Думаю, что к концу года он определится с примерным составом на чемпионат мира. Это будет список из 22–25 человек, которых он будет постоянно вызывать на сборы. Сейчас нельзя забывать о том, что также есть игроки, которые имеют большой опыт выступлений за национальную команду, но в последнее время в нее не призывались. Это Кокорин, Игорь Денисов, Алан Дзагоев. Появляются у Черчесова и новые варианты. Могу отметить Александра Ерохина, а также Кузяева, которые сейчас хорошо проявляют себя в "Зените". С одной стороны, у Черчесова еще много времени на подготовку к чемпионату мира, а с другой — его практически не осталось, и в этом плане я ему не завидую.

Билялетдинов: В чем-то успешный, но кто-то посчитает его провальным. Я думаю, что все нормально. Даже если учитывать проигрыши в товарищеских матчах, который, на мой взгляд, принесли пользу. Достойно наша сборная сыграла и на Кубке конфедераций. Нужно понимать, что сейчас идет становление команды, привыкание игроков к новым требованиям. Но нетерпимость у наших болельщиков присутствует, и те же товарищеские матчи они оценивают по-разному.

Для Черчесова этот год был очень тяжелым, особенно для его нервной системы Анзор Кавазашвили Бывший вратарь сборной СССР

Колыванов: Были просмотрены определенные кандидаты, сыграны товарищеские встречи, сборная России приняла участие в Кубке конфедераций. Что-то понравилось, что-то — нет. В любом случае до чемпионата мира есть еще год. Думаю, за это время еще прибавят и, например, Кокорин, и другие футболисты. Есть и ребята, которые начали прогрессировать только в этом сезоне. Будем надеяться, что все будет хорошо.

Игнатьев: Тренерский штаб подобрал довольно сносный состав спарринг-партнеров. Это непростое дело, когда команда не участвует в конкретных соревнованиях. У сборной это получилось — она на всех уровнях просмотрела свои возможности. С точки зрения результата, он не является плачевным, хотя радоваться нечему. Черчесов добился того результата, которого мы заслуживаем. По тому составу наших футболистов мы занимаем то самое место, которое должны на данном этапе занимать.

На мой взгляд, Черчесов не очень использовал организационный ресурс. Когда он только докладывал о своей работе, было предложение создать тренерский совет, который не только бы рекомендовал некоторых футболистов, но и брал бы на себя некоторую ответственность. Так было во все времена.

У меня было предложение ввести в состав тренерского штаба главного тренера молодежной сборной. Тот бы давал рекомендации по тем футболистам, которые сегодня-завтра могли бы усилить нашу команду. Также немного затянулось время формирования команды как таковой. Возможно, года ему хватит для того, чтобы определить костяк.

— Есть ли у сборной России свой игровой почерк?

Бышовец: Если да, то нужно говорить о другом. У нас были матчи в Кубке конфедераций, когда мы могли сыграть по результату и по счету. В какой-то степени это удавалось в товарищеском матче с чилийцами. Но в то же время мне кажется, что есть такая проблема, как умение перестраиваться, переходить от одной схемы к другой, усиливая атаку или оборону. В этом плане работы еще непочатый край.

У нас ощущается волевой запал: команда бьется, работает на результат, хотя не все получается Борис Игнатьев Бывший главный тренер сборной России

Кавазашвили: Знаете, команда изменилась. В первую очередь появилось огромное чувство ответственности у каждого футболиста. Основной это состав или резервный, абсолютно не имеет значения. Если бы не пропускали глупые мячи, то на Кубке конфедераций вполне могли бы выйти из группы, а то и дойти до финала. О таком чувстве ответственности я давно мечтал. Также радует, что появился тактический рисунок. Это и атакующая мощь наших крайних защитников, и усиление атаки за счет полузащитников. Самое же главное — есть взаимоподдержка. И я считаю, что наша сборная должна уметь разыгрывать стандартные положения так, чтобы вводить соперников в заблуждение, а не просто пытаться перекинуть стенку. Если наш состав будет наигран так, что футболисты будут понимать друг друга с закрытыми глазами, то я скажу: Черчесов, ты красавец — и никак иначе.

Билялетдинов: Не сказал бы, что она его приобрела. Игровой почерк — это очень растяжимое понятие, и он характерен только для нескольких команд. Вы ни с кем не спутаете "Барселону" или "Реал". Можно бесконечно перебирать ведущие команды, но в сборной — плод клубной работы. Люди приезжают из клуба со своими наработками. И говорить о том, что у нас игровой почерк? Я бы назвал, что мы рисунок создаем, тактический рисунок. Ясно, что мы, играя в три центральных защитника, берем качеством, а не количеством. Играем от соперника, насколько он позволяет нам это сделать. С одним может получиться больше, с одним меньше, но все же считать, что у сборной сейчас есть фирменный почерк — преждевременно.

Колыванов: Черчесов играл разными вариантами. И с тремя нападающими, и с двумя, и с одним. И в пять защитников, и в четыре, и в три. Он работает с коллективом.

Игнатьев: Наши футболисты достойно проводили матчи. У нас были хорошие игровые фрагменты. Но главное — определено, по какой схеме мы играем, и она доведена до футболистов. У нас ощущается волевой запал: команда бьется, работает на результат, хотя не все получается.

Я понимаю, что хочет Черчесов от своей команды в плане игрового рисунка. Видно, что мы играем с пятью защитниками. Есть высокий прессинг и варианты, когда он отдает территорию и выстраивает игру на своей половине поля и организует контрвыпады. Команда хорошо прессингует и в то же время очень дисциплинированно играет при потере мяча. Ведется борьба за конкретный эпизод — команда стремится выигрывать эти отрезки.

— Правильно ли поступил Черчесов, полностью изменив состав сборной России по сравнению с тем, который был на Евро-2016?

Правильным будет смотреться возвращение в сборную Александра Кокорина Анатолий Бышовец Бывший главный тренер сборной России

Бышовец: Это была прямая необходимость. Очевидна смена поколений. Здесь очень важно увидеть потенциал игрока, то, как он сможет раскрыться. Те, кто предлагает возвращаться к вчерашнему дню, к тем игрокам, которые уже в возрасте, но с заслугами, может быть, и правы, но текущие матчи показывают, что нужно выходить на другие формы, что нужно менять требования для кандидатов в сборную, особенно учитывая, что нас ждет чемпионат мира.

Кавазашвили: Думаю, что Черчесов поступил правильно, изменив состав. В составе прежнего образца сборная играла на трех крупных турнирах. Результаты были не столь успешными, как хотелось бы российскому болельщику, а где-то даже и провальными, поэтому Черчесов принял решение провести значительную ротацию. Текущий состав меня устраивает.

Были ли решения, которые можно назвать спорными? Пожалуй, да. В первую очередь, на мой взгляд, это вратарская позиция. Вратарь — самая неблагоприятная профессия в футболе, и когда он играет на протяжении долгих лет, то со временем начинает допускать нелепые ошибки. Тому примером — ошибки Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций. Не хочу упрекать Станислава Саламовича, но, на мой взгляд, иногда нужно давать передохнуть игроку на такой позиции. Когда у вратаря идет нагрузка в чемпионате, а после он выступает на международном уровне, то велика вероятность пропустить нелепый гол, даже если ты до этого неоднократно спасал команду. Это тонкий и психологический нюанс, и я считаю, что если дать показать себя другим вратарям нашей сборной, то, возможно, появилась бы реальная конкуренция Акинфееву, а главное — была бы хорошая перспектива на будущее. Были и другие незначительные моменты относительно состава, которые бы я мог назвать спорными, но это уже мелочи.

Билялетдинов: Не могу сказать однозначно, правильно он сделал или нет. Ему виднее.

Колыванов: Омоложение состава было нужно нашей сборной. Ребята, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года, уже находятся не в тех физических кондициях, поэтому надо думать о перспективе, вводя в состав молодых игроков, которые могли бы громко заявить о себе на чемпионате мира. В любом случае, состав команды на турнир станет понятен только в мае.

Игнатьев: Черчесов очень рьяно взялся за работу. Была проведена огромная работа в плане селекции — к сожалению, наш футбол не богат на личности. Я вижу, что на сегодняшний день он досконально знает всех игроков, кто с ним находится. Он всех "прокрутил", и на сегодняшний день у него нет людей, которым он не может дать глубокую характеристику.

— Сборная России способна выйти из группы чемпионата мира?

Наша сборная должна выходить из группы. Зачем тренироваться, если не ставить перед собой такую цель? Игорь Колыванов Бывший нападающий сборной России

Бышовец: Что касается шансов и поставки прогнозов, то это преждевременно. У нас есть еще сезон, появляются новые кандидаты в состав сборной. Кроме того, будут подготовительные матчи, по результатам которых можно будет более конкретно говорить об уровне нашей команды, ее потенциале и возможностях.

Кавазашвили: Я думаю, что да. Даже в нынешнем состоянии мы способны выйти из любой подгруппы. Что было бы дальше, я не ручаюсь, но как минимум со второго места в группе мы вполне способны выйти в плей-офф чемпионата мира.

Билялетдинов: Давайте дождемся жеребьевки. Хотя перед чемпионатом мира в Бразилии мы радовались, что нам достались Южная Корея и Алжир, а в итоге не вышли из группы. Радовались тому, какая группа нам досталась на Евро-2016, а в результате стали в ней последними. На мой взгляд, мы будем кандидатами на участие в плей-офф вплоть до последнего тура группового этапа чемпионата мира. Но, повторюсь, многое будет зависеть от того, кто нам попадется в противники, и от того, кто будет играть за нашу команду.

Колыванов: Конечно, да. Наша сборная должна выходить из группы. Зачем тренироваться, если не ставить перед собой такую цель? У нашей команды хороший потенциал. На чемпионате мира у футболистов, в том числе и у тех, кто только начал привлекаться в сборную, будет отличный шанс проявить себя на международной арене.

Игнатьев: Выйти из группы мы способны. Дальше нам будет сложнее. Но у меня есть уверенность в том, что в группе мы сыграем успешно.​

Подготовил Михаил Личков