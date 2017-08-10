Первый в России региональный центр адаптивного спорта открылся в Югре

ТАСС, 10 августа. Первый в регионах России центр для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья открылся в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Для лиц с ограниченными возможностями здоровья это "золотой ключ" к возможности быть равноправными в обществе, быть полезными обществу, приносить славу тренеру, городу, региону, стране. <…> Когда мы создаем такие уникальные возможности для роста и оттачивания мастерства, тогда мы, безусловно, вправе рассчитывать на новые достижения и результаты. Для нас очень важна гуманитарная составляющая проекта, чтобы тысячи югорчан с ограниченными возможностями здоровья имели такое право, инклюзивную возможность быть равными среди равных", - приводят в департаменте слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

На сегодняшний день подобный объект существует только в Московской области - это федеральный учебно-тренировочный центр "Новогорск" и "Озеро Круглое".

Идея построить центр впервые была озвучена семь лет назад. В департаменте отметили, что выбор не случаен: в городе Сургуте, близлежащих городах и районах проживает более 45% людей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа инвалидов автономного округа, также город является лидером в области адаптации людей с ограниченными возможностями.

О центре

Центр является комплексной базой для круглогодичной системной подготовки спортсменов-инвалидов, с временным размещением спортсменов в гостиничном комплексе. В сооружении есть все условия для проведения соревнований местного, регионального, всероссийского и международного уровней по легкой атлетике.

Здесь будет развиваться легкая атлетика лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с нарушением зрения, слуха, интеллекта. Для этого на объекте предусмотрены легкоатлетический манеж, оснащенный шестью беговыми дорожками на 60 м для спринтерского бега, четырьмя дорожками на 200 м, секторами для прыжков в длину и тройных прыжков, прыжков в высоту, прыжков в высоту с шестом, секторами для толкания ядра, метания дисков, метания копья. Общая площадь спортивного комплекса составляет почти 10 тыс. кв. метров, площадь прилегающей территории - более 5,5 тыс. кв. метров.

"Немаловажно то, что в данном центре люди с особыми потребностями могут заниматься вместе со здоровыми спортсменами, что позволяет в полной мере организовать инклюзивный подход в тренировочном процессе. Рядом с объектом расположена гостиница на 36 человек, полностью оборудованная и адаптированная для всех категорий лиц с ограниченными возможностями", - добавили в департаменте.

Население города Сургута составляет 349 тысяч человек, из них почти 12,5 тыс. - люди с ограниченными возможностями здоровья.