Егоров: Лапочкин ошибочно наказал "Динамо" пенальти, но слова Муравьева недопустимы

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Арбитр Сергей Лапочкин ошибочно назначил пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Ростовом", однако последовавшие высказывания генерального директора бело-голубых Евгения Муравьева о качестве судейства недопустимы. Такое мнение ТАСС высказал заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте "Динамо", назвал некомпетентными действия Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, после которого был забит единственный мяч. Муравьев отмечает, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского "Спартака" - прим. ТАСС) о том, что "арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как "Динамо", то у нее с судейством могут быть проблемы".

"Я могу сказать только свое личное мнение, потому что эпизод рассмотрит Контрольно-квалификационная комиссия, но считаю, что Сергей ошибся. Он находился слишком близко к моменту, буквально два метра, и это не позволило ему полностью рассмотреть игровую ситуацию, ему показалось, что был контакт. Если бы он находился чуть дальше от эпизода, ракурс был бы лучше", - прежде всего, отметил Егоров.

"Знаете, это не делает чести господину Муравьеву, хотя он выступает от лица великого клуба, считаю, что это недопустимо, - продолжил собеседник ТАСС. - У меня вопрос к господину Муравьеву: почему он не говорил, что российские судьи ангажированные и плохие, когда в прошлом туре в ворота их команды не поставили пенальти? Вот тогда можно будет рассуждать дальше. Он [Муравьев] думает, что мы сидим и ничего не делаем, не зная сути ситуации, начинает приплетать каких-то других людей, которые не имеют к ситуации отношения".

"Вы понимаете, футбольный арбитр не должен нравиться или нет, он выходит и работает согласно правилам игры. Понятно, что есть эмоции, любому игроку и тренеру может казаться, что против него поступили несправедливо, но Сергей - один из ведущих наших арбитров, который проводит почти все матчи на хорошем европейском уровне. Понимаю, если бы человек ошибался в течение всего года, а вешать такие ярлыки после одной ошибки - это недопустимо, по- моему", - заключил Егоров.

По итогам 4-го тура чемпионата РФС наказал судью Евгения Турбина временным переводом на работу в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из-за ошибки, допущенной в матче "Динамо" - "Амкар" (3:0). Контрольно-квалификационная комиссия признала, что арбитр должен был наказать бело- голубых пенальти в одном из эпизодов.