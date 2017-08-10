Россиянин Щебелин стал победителем марафонской велогонки Москва - Владивосток

ТАСС, 10 августа. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал первым в генеральной классификации ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, которая завершилась 10 августа во Владивостоке.

Победу на заключительном 14-м этапе одержал немец Пьер Бишофф, преодолевший дистанцию 761 км за 28 часов 18 минут 34 секунды. Вторым стал бразилец Марсело Флорентино Соарес (+3.45), третьим - Щебелин (+3.48).

В генеральной классификации по итогам четырнадцати этапов победил Щебелин, который проехал 9158 км за за 312 часов 16 минут 58 секунд. Бишофф - стал вторым с отставанием в 3 часа 14 минут 35 секунд, Соарес - третий (+13:47.04). Россиянин, немец и бразилец стали единственным из восьми стартовавших велосипедистов, которые доехали до финиша марафонской многодневки. Россиянин Егор Ковальчук, ирландец Адриан О'Салливан и датчане Петер Сандхольт, Микаэль Кнудсен и Аске Сёбю снялись с гонки.

Две женщины, вышедшие на старт веломногодневки в Москве, филиппинка Шангрила Рендон и американка Ферсдей Джервейс-Дубина, также не сумели финишировать, снявшись с гонки. Впервые в истории марафонской велогонки на старт вышли женщины.

Многодневная велогонка общей протяженностью 9158 км стартовала 18 июля в Москве на площади Революции. Ежегодная велогонка состоялась в третий раз и прошла через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и Владивосток.

В 2016 году у велогонки Москва-Владивосток не оказалось победителя, так как ни один из спортсменов не сумел финишировать. Во время 12-го этапа из-за тяжелейших погодных условий трое последних оставшихся в борьбе велосипедистов (Щебелин, Соарес и австриец Андреас Фукс) не смогли завершить гонку. В 2015 году соревнования выиграл бельгиец Кристоф Аллегарт.