Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Формат Кубка мэра по хоккею в ближайшие годы изменен не будет

Спорт
10 августа, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В этом году турнир пройдет с 15 по 18 августа в ДС "Мегаспорт"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Формат проведения Кубка мэра по хоккею в ближайшие годы не претерпит изменений. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

Кубок мэра проводится в Москве с 2008 года и является предсезонным турниром перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Четыре раза победителем турнира становилось "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016), трижды - ЦСКА (2010, 2011, 2013), дважды - "Спартак" (2009, 2015). Помимо этих команд, в турнире принимает участие подмосковный "Витязь".

"Этот турнир задуман именно для столичных команд. Если подтянутся "Крылья Советов", которые уже играли в нем, то мы поговорим, - сказал Полинский. - Будут изменения - будем думать. Нет смысла менять формат турнира".

Кубок мэра 2017 года пройдет с 15 по 18 августа в ДС "Мегаспорт". Цены на турнир составляют от 400 до 1000 рублей на один соревновательный день.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
5
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
6
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье
7
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама