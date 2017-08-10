Формат Кубка мэра по хоккею в ближайшие годы изменен не будет

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Формат проведения Кубка мэра по хоккею в ближайшие годы не претерпит изменений. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.
Кубок мэра проводится в Москве с 2008 года и является предсезонным турниром перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Четыре раза победителем турнира становилось "Динамо" (2008, 2012, 2014, 2016), трижды - ЦСКА (2010, 2011, 2013), дважды - "Спартак" (2009, 2015). Помимо этих команд, в турнире принимает участие подмосковный "Витязь".
"Этот турнир задуман именно для столичных команд. Если подтянутся "Крылья Советов", которые уже играли в нем, то мы поговорим, - сказал Полинский. - Будут изменения - будем думать. Нет смысла менять формат турнира".
Кубок мэра 2017 года пройдет с 15 по 18 августа в ДС "Мегаспорт". Цены на турнир составляют от 400 до 1000 рублей на один соревновательный день.