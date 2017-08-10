Футболист "Спартака" Тимофеев будет прооперирован из-за разрыва крестообразной связки

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ТАСС, 10 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Артем Тимофеев получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава и перенесет операцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
23-летний игрок получил травму в среду, во время матча пятого тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (2:0). Тимофеев был заменен на 31-минуте на Дениса Глушакова.
О сроках восстановления футболиста будет сообщено позднее.
Тимофеев в своем Instagram поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что после возвращения на поле станет сильнее. "Всем огромное спасибо за теплые слова и поддержку, для меня это важно, это придает сил. Извините, что не смог ответить каждому, но прочел каждое слово. Жаль, что не смогу ничем помочь команде в этом году, но все еще впереди. Обещаю, вернусь и стану еще сильнее, это футбол, и тут никто не застрахован", - отметил он.
За основную команду "Спартака" Тимофеев провел 13 матчей и отметился одной результативной передачей.