Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава комитета по этике РФС: Муравьев не должен был позволять себе грубых высказываний

Спорт
10 августа, 16:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте "Динамо", назвал некомпетентными действия арбитра Сергея Лапочкина в матче с "Ростовом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев не должен был себе позволять оскорбительных высказываний в адрес судей. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев.

Смотрите также
Сергей Лапочкин

Муравьев: судейство Лапочкина в игре РФПЛ между "Ростовом" и "Динамо" было некомпетентным

"Обращений мы пока не получали, но там, где есть место нарушению этических отношений, всегда есть повод ситуацию рассмотреть, а здесь как раз такое было. Считаю, что нельзя допускать такие грубые, даже оскорбительные высказывания", - прокомментировал ситуацию Андреев.

Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте "Динамо", назвал некомпетентными действия арбитра Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. Муравьев отметил, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского "Спартака") о том, что "арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как "Динамо", то у нее с судейством могут быть проблемы".

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, комментируя ситуацию, заявил, что обратится к президенту организации Виталию Мутко с просьбой передать дело на рассмотрение комитета по этике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
3
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Кадыров заявил, что в Чечне не будут запрещать прокат фильма "Матильда"
6
Петербург отметит 80-летие со дня рождения Анатолия Собчака
7
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама