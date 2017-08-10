Глава комитета по этике РФС: Муравьев не должен был позволять себе грубых высказываний

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев не должен был себе позволять оскорбительных высказываний в адрес судей. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев.

"Обращений мы пока не получали, но там, где есть место нарушению этических отношений, всегда есть повод ситуацию рассмотреть, а здесь как раз такое было. Считаю, что нельзя допускать такие грубые, даже оскорбительные высказывания", - прокомментировал ситуацию Андреев.

Ранее в четверг Муравьев в заявлении, размещенном на официальном сайте "Динамо", назвал некомпетентными действия арбитра Сергея Лапочкина в матче 5-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1) в моменте назначения пенальти на 19-й минуте, с которого был забит единственный мяч. Муравьев отметил, что ему приходится согласиться с высказыванием Андрея Червиченко (бывший президент московского "Спартака") о том, что "арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как "Динамо", то у нее с судейством могут быть проблемы".

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, комментируя ситуацию, заявил, что обратится к президенту организации Виталию Мутко с просьбой передать дело на рассмотрение комитета по этике.