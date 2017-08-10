"Динамо" обратилось в РФПЛ с просьбой дать оценку судейству в матче с "Ростовом"

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московское "Динамо" в письменной форме обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой дать оценку судейским решениям в матче пятого тура чемпионата России по футболу с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщил начальник команды Александр Удальцов.

Встреча состоялась в Ростове-на-Дону в среду и завершилась победой "Ростова" со счетом 1:0. Ростовская команда забила с пенальти на 19-й минуте игры. В четверг на официальном сайте "Динамо" было опубликовано заявление генерального директора московского клуба Евгения Муравьева, в котором он выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина и подверг критике департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).

"Футбольный клуб в письменной форме обратился в РФПЛ с просьбой дать оценку эпизодам, которые на наш взгляд, повлияли на результат матча с "Ростовом". В первую очередь, конечно, это момент связанный с назначением пенальти в наши ворота, а также эпизод, когда за явный удар локтем не был удален с поля (Александр) Гацкан. К сожалению, это не первая ситуация в нынешнем чемпионате, когда решения арбитров влияют на итоговый счет. Поэтому мы официально обратились в лигу", - сказал Удальцов.

Ранее заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФПЛ Александр Егоров сказал в интервью "Чемпионат.com", что Муравьеву "из Монако легко комментировать матчи РФПЛ". Удальцов отметил, что Муравьев в среду присутствовал на игре в Ростове-на-Дону.

"С удивлением прочитали слова уважаемого мной и, к сожалению, рано закончившего судить Александра Егорова, который почему-то посчитал, что наш гендиректор комментирует матчи из Монако. Евгений Иванович, несмотря на высокую загруженность, всегда находит время быть с нашими командами - основной и молодежной, посещает не только игры, но также тренировки и сборы. Был Евгений Иванович и на вчерашнем матче, исход которого предопределила не игра команд, а решения арбитра встречи", - сказал начальник команды "Динамо".