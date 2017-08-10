Минздрав не нашел нарушений при оказании помощи скончавшемуся болельщику "Рубина"

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КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана не нашло нарушений в действиях медицинских работников при оказании помощи скончавшемуся во время матча болельщику казанского "Рубина". Об этом рассказал журналистам заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Ильдар Фатихов.
В среду в Казани во время матча чемпионата России по футболу между "Рубином" и московским "Локомотивом" болельщику казанского клуба стало плохо на трибуне и он скончался. В четверг источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что скончавшимся болельщиком был судья Верховного суда Республики Татарстан Вячеслав Грицков.
"По результатам этого инцидента и случая смерти болельщика на трибуне "Казань-Арены" министерством проведена проверка действий медицинских работников по организации медицинской помощи пострадавшему. <…> Все действия медицинских работников были регламентированы нормативными актами, регламент взаимодействия бригады скорой медицинской помощи с мобильными бригадами, который был подготовлен к проведению Кубка конфедераций, все эти навыки были применены. По результатам проверки нарушений не установлено", - отметил он.
Фатихов уточнил, что предварительная причина смерти, острая сердечно-сосудистая недостаточность. По его словам, когда выяснилось, что пациенту стало плохо, была вызвана мобильная бригада "Казань-Арены", которая через минуту была на месте. Они начали оказывать первую медицинскую помощь, через минуту после вызова бригада скорой помощи была на месте. Она совместно с мобильной бригадой транспортировали пострадавшего в скорую медицинскую помощь, где уже оказывались необходимые реабилитационные мероприятия.
"Он изначально был в состоянии клинической смерти, и уже в машине скорой помощи были проведены необходимые мероприятия, которые, к сожалению, не увенчались успехом", - добавил Фатихов.