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Тренер: футболистов "Зенита-2" надломил первый пропущенный мяч в матче против "Спартака-2"

Спорт
10 августа, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

По словам Анатолия Давыдова, ему не понравилось, что после первого пропущенного мяча игроки его команды сдались

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Анатолий Давыдов

Анатолий Давыдов

© ТАСС/Вячеслав Евдокимов, архив

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Футболисты "Зенита-2" после первого пропущенного мяча в матче чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со "Спартаком-2" прекратили думать о возможности победить. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды из Санкт-Петербурга Анатолий Давыдов.

Встреча состоялась в Москве в четверг и завершилась победой "Спартака-2" со счетом 3:1.

"Нам не хватает хладнокровия, а у "Спартака" оно сегодня было. Нас надломил пенальти во втором тайме. Мне не понравилось, что после первого пропущенного мяча игроки нашей команды сдались. Воля, особенно в дерби, должна присутствовать", - сказал Давыдов.

"Конечно, нам помог (Йоан) Молло. Он умеет играть, хорошо контролирует мяч, а остальным опыта еще не хватает. Наверное, это в чем-то и моя вина", - добавил специалист.

Молло перешел в "Зенит" в январе и тогда рассматривался в качестве игрока основного состава команды, однако новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал понять, что не рассчитывает на французского полузащитника, после чего игрок был переведен в "Зенит-2". По словам Давыдова, у Молло нет психологических проблем в этой связи. "По нему не чувствуется, что у него психологические проблемы, претензий к нему нет - ни за чем негативным не замечен, работает, готовится. Видно, что в этой команде он - лидер", - сказал Давыдов.

"Зенит-2" занимает предпоследнее 19-е место в первенстве ФНЛ сезона-2017/18, в семи матчах набрав четыре очка.

"Взаимодействие с Манчини неплохое"

6 августа в четвертом туре чемпионата Российской футбольной премьер-лиги "Зенит" в Санкт-Петербурге разгромил "Спартак" со счетом 5:1. На вопрос, можно ли сказать, что "Спартак-2" отомстил за первую команду, Давыдов ответил: "У первой команды своя жизнь, так что не думаю, что так можно сказать. У нас свои задачи, у них свои. Будем готовить игроков для первой команды, пока у нас не все получается".

По словам Давыдова, его взаимодействие с Манчини сейчас можно назвать неплохим. "Сейчас явного контакта между мной и Манчини нет, но мы с ним разговаривали. Устраиваем двусторонние игры. Начало неплохое в нашем взаимодействии, посмотрим, что будет дальше", - сказал главный тренер "Зенита-2".

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