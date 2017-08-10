Гунько: Сакала усилит основной состав "Спартака", если будет выделяться во второй команде

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Замбийский нападающий Фэшн Сакала сможет усилить основной состав московского футбольного клуба "Спартак", если будет значительно выделяться игрой в "Спартаке-2". Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько.

В четверг "Спартак-2" в матче седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со счетом 3:1 обыграл санкт-петербургский "Зенит-2". 20-летний Сакала забил третий мяч спартаковцев.

"Он, как и другие игроки, в будущем может усилить первый состав, если будет значительно выделяться во второй команде. У него все есть для этого, но нужно подтянуть реализацию [голевых моментов]", - сказал Гунько.

Сакала в мае-июне в составе сборной Замбии участвовал в молодежном чемпионате мира, где забил четыре гола в пяти матчах. Замбийцы дошли до четвертьфинала турнира.

6 августа в Санкт-Петербурге основная команда "Спартака" в матче четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) проиграла "Зениту" со счетом 1:5. "Мы перед сегодняшним матчем не держали в голове разгаром первой команды, у нас с "Зенитом-2" свои взаимодействия", - отметил Гунько.

"Спартак-2" занимает девятое место в первенстве ФНЛ сезона-2017/18, в семи матчах набрав 10 очков.