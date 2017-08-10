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Футболист "Зенита" Молло заявил, что не хочет покидать клуб

Спорт
10 августа, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В июле спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил ТАСС, что клуб готов расстаться с 28-летним полузащитником

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Полузащитник "Зенита" Йоан Молло

Полузащитник "Зенита" Йоан Молло

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит, ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Французский полузащитник Йоан Молло не хочет покидать санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит". Об этом он заявил журналистам.

"Я совершенно счастлив в "Зените" и не хочу никуда уходить, я - профессионал и делаю свою работу. Сейчас я во второй команде, чтобы помочь молодым игрокам расти, - сказал Молло после встречи "Спартак-2" - "Зенит-2" (3:1). - Имел ли я разговор с Роберто Манчини (главный тренер "Зенита" - прим. ТАСС) о своем будущем? Нет, Манчини - профессионал и сам знает, что делать, я уважаю его решение".

В июле спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил ТАСС, что клуб готов расстаться с 28-летним Молло.

Француз перешел в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов", подписав контракт на 3,5 года, и во второй части прошлого сезона принял участие в семи играх команды и забил один гол. По окончании сезона в петербургском клубе сменилось руководство и главный тренер - Манчини сменил румына Мирчу Луческу. В текущем сезоне Молло выступает за "Зенит-2" в первенстве Футбольной национальной лиги.

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