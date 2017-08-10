Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист "Спартака" Веллитон покинул "Кайсериспор" и хотел бы вернуться в Россию

Спорт
10 августа, 17:55 UTC+3 ТАСС

30-летний бразилец обратился в ФИФА после того, как турецкий клуб в установленный срок не выплатил футболисту зарплату за три месяца.

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бразильский нападающий Веллитон

Бразильский нападающий Веллитон

© AP Photo/Luis Hidalgo, архив

ТАСС, 10 августа. Бразильский нападающий Веллитон, который ранее выступал за московский "Спартак", разорвал контракт с турецким футбольным клубом "Кайсериспор" и хотел бы снова вернуться в российский чемпионат. Слова игрока приводит бразильский портал Terra.

В "Кайсериспор" Веллитон перешел летом 2016 года из турецкого "Мерсин Идманюрду", подписав контракт на два года. 30-летний бразилец обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) после того, как турецкий клуб в установленный срок не выплатил футболисту зарплату за три месяца.

"Это уже второй раз, когда мне приходится обращаться в ФИФА из-за долгов по зарплате. В первый раз долг был погашен в последний день установленного срока. В этот раз они не заплатили. ФИФА направила в клуб письмо о том, что мой контракт с "Кайсериспором" расторгнут", - заявил Веллитон.

На данный момент Веллитон является свободным агентом и может вести переговоры о подписании контракта с любой командой. Нападающий не стал называть список команд, которые сделали ему предложение.

"У меня есть предложения из Японии, России и Саудовской Аравии, - пояснил Веллитон. - Некоторые бразильские клубы также вели переговоры со мной, но возвращение в Бразилию не является приоритетным вариантом для меня. Я бы хотел вернуться в Россию. Это место, которое я знаю и футбольный чемпионат, в котором я играл".

Веллитон с 2007 по 2012 год выступал за московский "Спартак" (контракт игрока со столичным клубом при этом истек в 2014 году). За красно-белых он провел в различных турнирах 132 матча, забив 61 мяч. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. В прошедшем сезоне он провел 34 матча в составе "Кайсериспора" в разных турнирах и забил 15 мячей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
В Смоленске горит швейная фабрика
3
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
4
Кирилл Серебренников удостоен премии "Европа - новая театральная реальность"
5
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
6
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
7
Житель Калининграда при трудоустройстве узнал, что 13 лет числится умершим
Темы дня
Новости партнеров
Реклама