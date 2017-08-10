Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Румменигге не будет переизбираться на пост главы Ассоциации европейских клубов

Спорт
10 августа, 18:14 UTC+3 ТАСС

Румменигге является председателем ЕСА с момента создания организации 21 января 2008 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 августа. Председатель Ассоциации европейских клубов (ECA) Карл-Хайнц Румменигге не будет переизбираться на этот пост. Об этом сообщает пресс-служба ЕСА.

61-летний немец сообщил об этом своим коллегам на совете ЕСА, который прошел в Мадриде в четверг. Румменигге является председателем ЕСА с момента создания организации 21 января 2008 года, трижды переизбиравшись на эту должность.

"После напряженных и успешных лет, проведенных в ЕСА, я думаю, что пришло время передать ответственность кому- нибудь другому. Я всегда считал, что глава ЕСА должен занимать свой пост в течение ограниченного периода времени. Мой уход с поста председателя организации является показателем моей честности в этом вопросе", - заявил Румменигге.

"Мы можем гордиться тем, чего достигли совместными усилиями с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Все наши игроки теперь застрахованы на время матчей и сборов национальных команд. Кроме этого, у представителей клубов появилось два места в исполнительном комитете УЕФА, что позволяет им участвовать в составлении календаря и в других важных решениях", - добавил Румменигге.

Выборы нового главы организации пройдут 5 сентября в Женеве на заседании совета ЕСА.

ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
В Смоленске горит швейная фабрика
3
Для чего можно и нельзя использовать аспирин
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье
6
Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике
7
Правительство проиндексирует все пенсии, кроме пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама