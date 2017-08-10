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Шахматисты ДЮСШ имени Ботвинника победили в юношеском командном первенстве России

Спорт
10 августа, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

Второе место в турнире, в котором участвовали шахматисты 1999 года рождения и моложе, заняла команда СШОР "Юность Москвы", третье - команда ДЮСШ №2 из Кургана

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Команда детско-юношеской спортивной школы имени Михаила Ботвинника заняла первое место в командном первенстве России среди юношей и девушек по классическим шахматам, рапиду и блицу в Белгороде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе школы.

Второе место в турнире, в котором участвовали шахматисты 1999 года рождения и моложе, заняла команда спортивной школы олимпийского резерва "Юность Москвы", третье - команда детско-юношеской спортивной школы №2 из Кургана.

"Для наших ребят эта победа очень важна, потому что они долго шли к ней и упорно готовились к соревнованиям, - сказал руководитель детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника Станислав Фокин. - Несколько дней продолжалась напряженная борьба, ведь с сильными соперниками по-другому быть и не может".

Турнир проходил с 1 по 11 августа, в нем принимали участие 29 команд из 13 регионов России. От Московского Дворца пионеров были 18 воспитанников шахматной школы имени Ботвинника в возрасте до 18 лет. Среди них - чемпионка мира Александра Оболенцева, чемпион России Арам Ерицян, чемпионка Европы Ксения Струкова и Елена Бадзгарадзе.

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