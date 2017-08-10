Дортмундская "Боруссия" отстранила футболиста Дембеле от тренировок и игр

ТАСС, 10 августа. Дортмундская "Боруссия" отстранила французского футболиста Усмана Дембеле от тренировок из-за того, что полузащитник в четверг пропустил занятие команды. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что 20-летний Дембеле в четверг не прибыл в расположении команды, пропустил тренировку и не выходит на связь. В прессе поведение футболиста связывают с интересом к полузащитнику со стороны испанской "Барселоны". Также в четверг "Боруссия" официально заявила, что отвергла предложение "Барселоны" о покупке француза, так как команда не намерена расставаться с футболистом.

"Усман Дембеле пропустил сегодня тренировку команды и, очевидно, он сознательно принял решение пойти на этот шаг. Само собой такое поведение приведет к санкциям со стороны клуба. На данный момент принято решение отстранить футболиста от тренировок с командой и от участия в ближайшем матче", - сказал спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк.

12 августа "Боруссия" сыграет в первом раунде Кубка Германии против "Ралазингена", выступающего в шестом дивизионе немецкого футбола. Дембеле перешел в дортмундский клуб летом 2016 года из французского "Ренна". В прошедшем сезоне он 49 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 21 голевую передачу. В составе "Боруссии" француз стал обладателем Кубка страны, отметившись голами в полуфинале турнира против мюнхенской "Баварии" и в финале против франкфуртского "Айнтрахта".