Касперович: биатлонистке Пантовой по силам попасть в сборную России, но спешить не надо

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Казахстанская биатлонистка Арина Пантова, которая с нового сезона может начать представлять Россию, обладает потенциалом для того, чтобы войти в состав юниорской национальной команды, однако форсировать ее подготовку к взрослому биатлону не следует. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер по резерву сборной России Владимир Касперович.

Пантова, которой в июле исполнилось 18 лет, в прошлом году победила в гонке преследования на юниорском чемпионате мира. На зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года спортсменка стала бронзовым призером в спринте.

"Сейчас с ней работает ее отец, поэтому пока говорить о ее перспективах сложно. Но девочка интересная, мы ее хорошо знаем, но сейчас с ней работает достаточное число специалистов, которые еще года два ее будут вести. Спешить не надо, натаскивать на результат смысла не имеет, поскольку это детский спорт и главное сейчас - заложить базу на будущее", - сказал Касперович.

"Но если она будет показывать результат и отберется, а регион будет настаивать на ее привлечении к сборной, то проблем не будет. Но разумнее все-таки будет с ней еще поработать, тем более она попала в новую команду, ей надо адаптироваться", - отметил он.

Переезд спортсменки связан с тем, что ее отец, участник четырех чемпионатов мира, многократный победитель и призер Азиатских игр Дмитрий Пантов, продолжит работу в команде Тюменской области. С 2002 года он являлся старшим тренером сборной Казахстана по биатлону.