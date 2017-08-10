Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Ботсваны устроит национальный праздник, если бегун Маквала победит на ЧМ

Спорт
10 августа, 20:57 UTC+3 ¶ ЛОНДОН ЛОНДОН 10, августа. /ТАСС

Также спортсмен получит бонус в размере $10 тысяч, который был бы ему положен в случае победы на дистанции 400 м

Поделиться
Материал из 1 страницы
Исаак Маквала

Исаак Маквала

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент Ботсваны Ян Кхама пообещал устроить национальный праздник в стране в честь спринтера Исаака Маквалы в случае его победы в беге на дистанции 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает Би-би-си.

Во вторник Маквала не был допущен на старт финала в беге на 400 метров из-за симптомов ротавирусной инфекции, хотя в финал он квалифицировался с первого места в своем забеге. Затем Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила легкоатлета на старт квалификационных забегов на дистанции 200 метров, но после окончания срока карантина (9 августа 16:00 мск) Маквале позволили в индивидуальном порядке пробежать двухсотметровку перед началом вечерней сессии в среду. Маквала показал результат, позволивший ему выйти в полуфинал, а затем он пробился в финал соревнований, который состоится позднее в четверг.

Смотрите также
Исаак Маквала

Отстраненный от ЧМ по легкой атлетике из-за инфекции ботсванец Маквала допущен к старту

"Президент выделит определенный день для него, - объяснил министр спорта Ботсваны Тапело Олопенг действия главы государства в случае победы бегуна. - Это будет праздничный день, люди смогут прийти и встретить Маквалу, а по всей стране будут празднования с музыкой и танцами. Он прославляет нашу страну и заслуживает, чтобы его встретили в качестве героя".

Также Олопенг добавил, что Маквала получит бонус в размере $10 тысяч, который был бы ему положен в случае победы на дистанции 400 метров. Также министр спорта отметил, что Федерация легкой атлетики Ботсваны отправила жалобу в IAAF для дальнейшего рассмотрения вопроса, почему Маквала не был допущен на старт финала в беге на 400 метров. "В среду Маквала бежал 200 метров и не проявил никаких признаков недомогания, и я не понимаю, почему IAAF приняла решение отстранить его от забега", - отметил Олопенг.

Согласно заявлению IAAF, медицинский персонал осмотрел Маквалу и нашел у него симптомы ротавирусной инфекции, которая распространилась в отеле, где живут спортсмены. Как уверяет IAAF, врач сборной Ботсваны, капитан команды и физиотерапевт сборной были уведомлены о том, что по результатам медицинского обследования Маквала должен быть помещен на карантин на 48 часов и пропустит финал на 400 м. Легкоатлетическая федерация Ботсваны уверяет, что они не получали никаких официальных или формальных объяснений от IAAF, а об отстранении спортсмена узнали из прессы. Организация не поместила Маквалу на карантин, не взяла у него никаких анализов, а предположила, что у бегуна инфекционное заболевание по одному симптому, несмотря на то, что спортсмен хорошо себя чувствовал и был готов стартовать.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
2
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
3
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
4
В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли обыски
5
В Смоленске загорелась швейная фабрика
6
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
7
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама