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Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина Бивола

Спорт
10 августа, 21:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа /ТАСС

Поединок состоится 26 августа в Лас-Вегасе

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Натан Клеверли

Натан Клеверли

© EPA/RONNY HARTMAN

МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе англичанин Натан Клеверли проведет поединок против шведа Баду Джека вместо россиянина Дмитрия Бивола. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка, который оказался в распоряжении ТАСС.

Клеверли изначально должен был провести защиту титула против обязательного претендента Бивола. Поединок Клеверли - Джек состоится 26 августа в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса, где главным будет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.

В активе Клеверли 30 побед (16 нокаутом) и три поражения. Россиянам он известен по своему бою против Сергея Ковалева в августе 2013 года, в котором британец проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. В активе Бивола 11 побед, девять из которых он выиграл нокаутом, и ни одного поражения.

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