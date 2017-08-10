Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина Бивола

Marca: "Спартак" согласовал с "Валенсией" переход футболиста ГараяСпорт 10 августа, 21:27
Гол Манджукича в финале Лиги чемпионов претендует на звание лучшего мяча в сезонеСпорт 10 августа, 21:16
Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина БиволаСпорт 10 августа, 21:06
Президент Ботсваны устроит национальный праздник, если бегун Маквала победит на ЧМСпорт 10 августа, 20:57
Бастрыкин поручил срочно возбудить дело из-за необеспечения инвалида из Орла лекарствамиПроисшествия 10 августа, 20:20
Выдача прокатного удостоверения вызвала новые споры вокруг фильма "Матильда"Культура 10 августа, 20:00
ЦБ: устойчивость финансовой системы в Крыму не вызывает опасенийЭкономика и бизнес 10 августа, 19:41
Под Калининградом прошли учения морпехов Балтфлота с участием более 2 тыс. военныхАрмия и ОПК 10 августа, 19:37
Дортмундская "Боруссия" отстранила футболиста Дембеле от тренировок и игрСпорт 10 августа, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе англичанин Натан Клеверли проведет поединок против шведа Баду Джека вместо россиянина Дмитрия Бивола. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов поединка, который оказался в распоряжении ТАСС.
Клеверли изначально должен был провести защиту титула против обязательного претендента Бивола. Поединок Клеверли - Джек состоится 26 августа в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса, где главным будет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Флойдом Мэйуэзером-младшим.
В активе Клеверли 30 побед (16 нокаутом) и три поражения. Россиянам он известен по своему бою против Сергея Ковалева в августе 2013 года, в котором британец проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. В активе Бивола 11 побед, девять из которых он выиграл нокаутом, и ни одного поражения.