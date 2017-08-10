Гол Манджукича в финале Лиги чемпионов претендует на звание лучшего мяча в сезоне

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ТАСС, 10 августа. Мяч хорватского футболиста "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов вошел в список претендентов на звание лучшего гола сезона-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Список кандидатов на награду опубликован на официальном сайте УЕФА.
В финале Лиги чемпионов сезона-2016/17, который состоялся 3 июня в Кардиффе, "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1. "Реал" выиграл Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов в рекордный 12-й раз.
Кроме Манджукича на награду претендуют еще шестеро футболистов: бразильский полузащитник "Реала" Каземиро, сенегальский форвард турецкого "Фенербахче" Мусса Соу, австрийский нападающий "Аустрии" Кевин Фризенбихлер и испанский форвард "Монако" Жорди Мбоула, который в прошлом сезоне играл за "Барселону". Также в список кандидатов вошел нападающий "Реала" Марко Асенсио, который забил гол, играя за сборную Испании. Кроме того, одна женщина претендует на награду - итальянка Даниэла Сабатино, забившая мяч в футболке национальной сборной.
Лучший гол сезона-2016/17 определится по итогам голосования на сайте УЕФА, которое завершится 29 августа.