Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол Манджукича в финале Лиги чемпионов претендует на звание лучшего мяча в сезоне

Спорт
10 августа, 21:16 UTC+3 ТАСС

Лучший гол сезона-2016/17 определится по итогам голосования на сайте УЕФА, которое завершится 29 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич

© EPA/GEOFF CADDICK

ТАСС, 10 августа. Мяч хорватского футболиста "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов вошел в список претендентов на звание лучшего гола сезона-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Список кандидатов на награду опубликован на официальном сайте УЕФА.

В финале Лиги чемпионов сезона-2016/17, который состоялся 3 июня в Кардиффе, "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1. "Реал" выиграл Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов в рекордный 12-й раз.

Кроме Манджукича на награду претендуют еще шестеро футболистов: бразильский полузащитник "Реала" Каземиро, сенегальский форвард турецкого "Фенербахче" Мусса Соу, австрийский нападающий "Аустрии" Кевин Фризенбихлер и испанский форвард "Монако" Жорди Мбоула, который в прошлом сезоне играл за "Барселону". Также в список кандидатов вошел нападающий "Реала" Марко Асенсио, который забил гол, играя за сборную Испании. Кроме того, одна женщина претендует на награду - итальянка Даниэла Сабатино, забившая мяч в футболке национальной сборной.

Лучший гол сезона-2016/17 определится по итогам голосования на сайте УЕФА, которое завершится 29 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
2
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
3
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
4
В Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ прошли обыски
5
В Смоленске загорелась швейная фабрика
6
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
7
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама