Marca: "Спартак" согласовал с "Валенсией" переход футболиста Гарая

Marca: "Спартак" согласовал с "Валенсией" переход футболиста ГараяСпорт 10 августа, 21:27
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ТАСС, 10 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" согласовал с испанской "Валенсией" переход аргентинского защитника Эсекьеля Гарая. Об этом сообщает газета Marca.
Издание отмечает, что предложение "Спартака" устроило все стороны потенциальной сделки, о которой в ближайшее время должно быть объявлено официально. Ранее другая испанская газета AS сообщила о достижении соглашения по контракту между 30-летним защитником и российским клубом с зарплатой €5 миллионов в год. Сумма сделки может составить около €20 миллионов.
Гарай уже выступал в чемпионате России, когда играл за санкт-петербургский "Зенит" с 2014 по 2016 гг, став чемпионом России сезона-2014/15, обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка (2015, 2016) России. На его счету 75 матчей и три гола за петербургский клуб.
В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2008), серебряным призером чемпионата мира - 2014 и Кубка Америки - 2015. За "Валенсию" игрок провел 28 матчей и забил три гола. Гарай перешел в испанский клуб из "Зенита" в августе 2016 года за €20 млн (по данным портала Transfermarkt.de).