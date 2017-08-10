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"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата России

Спорт
10 августа, 21:55 UTC+3 <

Встреча завершилась со счетом 3:2, краснодарский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице

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Нападающий "Краснодара" Виктор Классон

Нападающий "Краснодара" Виктор Классон

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

ТАСС, 10 августа. "Краснодар" со счетом 3:2 одержал победу над грозненским "Ахматом" в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу.

В составе "Краснодара" голы забили Александр Мартынович (53-я минута), Виктор Классон (76) и Иван Игнатьев (90). У "Ахмата" отличились Исмаэл (73) и Антон Швец (90).

Победа позволила "Краснодару" подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. "Ахмат" опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.

"Краснодар" в следующем матче 13 августа на своем поле примет пермский "Амкар". "Ахмат" в тот же день на выезде сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".

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