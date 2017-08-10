Футболист "Краснодара" Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с "Ахматом"

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист "Краснодара" Павел Мамаев извинился перед защитником "Ахмата" Родолфо за стычку, которая произошла между игроками во время матча Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Ранее СМИ сообщили о потасовке между Мамаевым и Родолфо в перерыве матча пятого тура чемпионата России между командами, который прошел в Грозном. Победу одержал "Краснодар" со счетом 3:2.

"Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев, - рассказали в пресс- службе. - После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял".

Победа позволила "Краснодару" подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. "Ахмат" опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.