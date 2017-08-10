Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высотуСпорт 10 августа, 22:48
Футболист "Краснодара" Мамаев извинился за стычку с Родолфо в матче с "Ахматом"Спорт 10 августа, 22:44
Трамп заявил, что его слова об ответе КНДР "огнем и яростью" были недостаточно жесткимиМеждународная панорама 10 августа, 21:57
"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 10 августа, 21:55
Брюсов: Дагестан имеет все шансы на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 годаСпорт 10 августа, 21:43
Marca: "Спартак" согласовал с "Валенсией" переход футболиста ГараяСпорт 10 августа, 21:27
Гол Манджукича в финале Лиги чемпионов претендует на звание лучшего мяча в сезонеСпорт 10 августа, 21:16
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДРМеждународная панорама 10 августа, 21:09
Джек будет соперником чемпиона мира по боксу Клеверли вместо россиянина БиволаСпорт 10 августа, 21:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболист "Краснодара" Павел Мамаев извинился перед защитником "Ахмата" Родолфо за стычку, которая произошла между игроками во время матча Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) в Грозном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
Ранее СМИ сообщили о потасовке между Мамаевым и Родолфо в перерыве матча пятого тура чемпионата России между командами, который прошел в Грозном. Победу одержал "Краснодар" со счетом 3:2.
"Никакой потасовки не было. Уходя на перерыв, игроки на высоких тонах продолжили выяснять отношения из-за ситуации, которую на поле спровоцировал Мамаев, - рассказали в пресс- службе. - После игры Мамаев принес извинения. Родолфо их принял".
Победа позволила "Краснодару" подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. "Ахмат" опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.