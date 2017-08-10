Бутенко: драки на "Ахмат-Арене" между Мамаевым и Родолфо не было

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Драки в подтрибунном помещении "Ахмат-Арены" в перерыве матча пятого тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Краснодаром" не было. Об этом ТАСС сообщил инспектор матча Андрей Бутенко.
Ранее СМИ сообщили о потасовке в подтрибунном помещении после стычки на поле защитника хозяев Родолфо и полузащитника гостей Павла Мамаева. Пресс-служба "Ахмата" сообщила, что Мамаев после игры принес извинения.
"Мамаев принес извинения Родолфо, тот их принял. И когда арбитр свистнул на перерыв, Родолфо первый убежал в раздевалку, а Мамаев и все остальные игроки ушли также спокойно, - сказал Бутенко. - Возможно, и была какая-то словесная перепалка, но не более того. Никакой драки в подтрибунном помещении не было: какой-то игрок сказал что- то Мамаеву, мол, аккуратней, и на этом все закончилось".
По словам Бутенко, о том, что никакого конфликта в подтрибунном помещении не было ему сообщили арбитры. "Ни в протоколе, нигде это не было отражено. Второй тайм проходил абсолютно спокойно. Там была идеальная атмосфера как на футбольном поле, так и на трибунах, а также в подтрибунном помещении", - подчеркнул он.
"Краснодар" обыграл "Ахмат" со счетом 3:2. Победа позволила "Краснодару" подняться на третье место в таблице чемпионата России, команда набрала 10 очков в пяти матчах. "Ахмат" опустился на шестую позицию, потерпев второе поражение подряд после трех побед на старте чемпионата, в активе клуба из Грозного девять очков.