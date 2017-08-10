Бразильский футболист "Краснодара" Налдо перешел в "Эспаньол"

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ТАСС, 10 августа. Бразильский защитник российского футбольного клуба "Краснодар" Налдо перешел в испанский "Эспаньол". Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
"Коллектив ФК "Краснодар" благодарит Налдо за работу и желает ему успешного продолжения карьеры в Испании", - говорится в пресс-релизе клуба.
Контракт 28-летнего бразильца с "Краснодаром" истекал в 2020 году.
Налдо перешел в "Краснодар" летом 2016 года. В составе команды он сыграл 24 матча и забил два мяча.