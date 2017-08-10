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Футболист Луан считает, что президент "Гремио" пытается продать его против его воли

Спорт
10 августа, 23:46 UTC+3 ТАСС

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за нападающего €25 млн

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ТАСС, 10 августа. Нападающий Луан Виейра считает, что президент бразильского футбольного клуба "Гремио" Ромилду Болзан пытается продать его против его воли. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.

Ранее Болзан заявил, что московский "Спартак" близок к приобретению 24-летнего форварда. Издание Terra Esportes сообщало, что сумма сделки может составить €25 млн.

"Сейчас у меня нет каких-то конкретных вариантов, - сказал Луан. - Я думаю, что смогу говорить тогда, когда будет что-то конкретное. Президент "Гремио" ранее дал интервью, в котором чуть ли не попрощался со мной, после чего я сказал ему, что он пытается продать меня против моей воли".

Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.

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