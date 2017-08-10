Футболист Луан считает, что президент "Гремио" пытается продать его против его воли

Серьезно усилившиеся английские клубы начинают чемпионат страны по футболуСпорт 11 августа, 0:30
Турок Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метровСпорт 11 августа, 0:06
Американец Тейлор стал трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в тройном прыжкеСпорт 11 августа, 0:00
Американка Картер стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерамиСпорт 10 августа, 23:48
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из РоссииМеждународная панорама 10 августа, 23:38
Ласицкене сказала, что переезд в другой отель никак не повлиял на ее настрой на ЧМСпорт 10 августа, 23:35
Приход нового инвестора повысит устойчивость Генбанка и сделает кредиты в Крыму доступнееЭкономика и бизнес 10 августа, 23:29
Бразильский футболист "Краснодара" Налдо перешел в "Эспаньол"Спорт 10 августа, 23:24
Ласицкене: конкуренция в финале ЧМ в женских прыжках в высоту будет очень высокаяСпорт 10 августа, 23:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 10 августа. Нападающий Луан Виейра считает, что президент бразильского футбольного клуба "Гремио" Ромилду Болзан пытается продать его против его воли. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.
Ранее Болзан заявил, что московский "Спартак" близок к приобретению 24-летнего форварда. Издание Terra Esportes сообщало, что сумма сделки может составить €25 млн.
"Сейчас у меня нет каких-то конкретных вариантов, - сказал Луан. - Я думаю, что смогу говорить тогда, когда будет что-то конкретное. Президент "Гремио" ранее дал интервью, в котором чуть ли не попрощался со мной, после чего я сказал ему, что он пытается продать меня против моей воли".
Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.