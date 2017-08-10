Футболист Луан считает, что президент "Гремио" пытается продать его против его воли

ТАСС, 10 августа. Нападающий Луан Виейра считает, что президент бразильского футбольного клуба "Гремио" Ромилду Болзан пытается продать его против его воли. Об этом футболист сообщил на пресс-конференции.

Ранее Болзан заявил, что московский "Спартак" близок к приобретению 24-летнего форварда. Издание Terra Esportes сообщало, что сумма сделки может составить €25 млн.

"Сейчас у меня нет каких-то конкретных вариантов, - сказал Луан. - Я думаю, что смогу говорить тогда, когда будет что-то конкретное. Президент "Гремио" ранее дал интервью, в котором чуть ли не попрощался со мной, после чего я сказал ему, что он пытается продать меня против моей воли".

Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.