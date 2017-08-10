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Американка Картер стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерами

Спорт
10 августа, 23:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, августа. /ТАСС

Второе место заняла чемпионка Олимпийских игр 2016 года в этой дисциплине американка Далайла Мухаммад, бронзу завоевала ямайская бегунья Ристананна Трейси

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Кори Картер

Кори Картер

© EPA/IAN LANGSDON

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Американка Кори Картер завоевала золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Картер финишировала с результатом 53,07 секунды. Второе место заняла чемпионка Олимпийских игр 2016 года в этой дисциплине американка Далайла Мухаммад (53,50). Бронзу завоевала ямайская бегунья Ристананна Трейси, установившая личный рекорд (53,74).

Картер впервые в карьере стала чемпионкой мира по легкой атлетике.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (пять золотых, шесть серебряных, шесть бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-0-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 13 августа.

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