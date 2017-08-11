Американец Тейлор стал трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в тройном прыжке

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Американец Кристиан Тейлор завоевал золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Тейлор в лучшей попытке прыгнул на 17,68 метра. Второе место занял его соотечественник Уилл Клэй (17,63). Для Клэя эта медаль чемпионата мира стала третьей в карьере, в 2011 и 2013 годах он завоевывал бронзовые медали. Также в его активе две медали Олимпийских игр в этой дисциплине: серебро в 2012 и 2016 годах. Третьим стал португалец Нелсон Эвора (17,19).

Тейлор стал трехкратным чемпионом мира в тройном прыжке. Он побеждал на мировых первенствах в 2011 и 2015 годах. Также американец является двукратным олимпийским чемпионом, одержав победы в 2012 и 2016 годах.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (шесть золотых, семь серебряных, шесть бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-0-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.