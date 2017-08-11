Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американец Тейлор стал трехкратным чемпионом мира по легкой атлетике в тройном прыжке

Спорт
11 августа, 0:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, августа. /ТАСС

Второе место занял его соотечественник Уилл Клэй, третье - португалец Нелсон Эвора

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кристиан Тейлор

Кристиан Тейлор

© EPA/DIEGO AZUBEL

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Американец Кристиан Тейлор завоевал золотую медаль в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Тейлор в лучшей попытке прыгнул на 17,68 метра. Второе место занял его соотечественник Уилл Клэй (17,63). Для Клэя эта медаль чемпионата мира стала третьей в карьере, в 2011 и 2013 годах он завоевывал бронзовые медали. Также в его активе две медали Олимпийских игр в этой дисциплине: серебро в 2012 и 2016 годах. Третьим стал португалец Нелсон Эвора (17,19).

Тейлор стал трехкратным чемпионом мира в тройном прыжке. Он побеждал на мировых первенствах в 2011 и 2015 годах. Также американец является двукратным олимпийским чемпионом, одержав победы в 2012 и 2016 годах.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (шесть золотых, семь серебряных, шесть бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-0-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

Смотрите также

Американка Картер стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерами

Ласицкене с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в высоту

Президент Ботсваны устроит национальный праздник, если бегун Маквала победит на ЧМ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
2
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
3
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
4
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права
5
СК возбудил дело о необеспечении лекарствами инвалида из Орла
6
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
7
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама