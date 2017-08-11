Серьезно усилившиеся английские клубы начинают чемпионат страны по футболу

ТАСС, 11 августа. Чемпионат Англии по футболу стартует в пятницу матчем между лондонским "Арсеналом" и "Лестером". Участники самой богатой лиги в Европе вновь с размахом провели трансферную кампанию, а серьезнее других подготовились к новому сезону "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 20 клубов премьер-лиги распределили между собой более двух миллиардов фунтов дохода от телевидения, что позволило даже аутсайдерам пополнить бюджет на 100 с лишним миллионов. Самые же богатые клубы Англии совершили семь трансферов на сумму в более €50 млн каждый, главным в межсезонье в Англии стал переход бельгийского форварда Ромелу Лукаку из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", который оценивается в сумму около €80 млн.

Один из лучших бомбардиров премьер-лиги прошлого сезона уже забил гол за новый клуб в матче за Суперкубок УЕФА, однако это не спасло "Манчестер Юнайтед" от поражения во встрече с "Реалом". Едва ли не безграничные финансовые возможности пока не позволяют английским клубам выйти на передовые позиции в европейском футболе. Хотя "Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью весной выиграл Лигу Европы, в Лиге чемпионов до 1/4 финала сумел добраться лишь "Лестер".

Пять дорогих новичков "Манчестер Сити"

Чемпион страны "Челси" перед новым сезоном усилился испанским форвардом из "Реала" Альваро Моратой (за более чем €60 млн), полузащитником из "Монако" Тьемуэ Бакайоко (€40 млн) и защитником сборной Германии Антонио Рюдигером из итальянской "Ромы" (€35 млн). "Манчестер Юнайтед", помимо Лукаку, серьезно потратился на сербского полузащитника Неманью Матича, которого перекупил у "Челси", и шведского защитника Виктора Линделефа.

Сразу пять дорогостоящих покупок позволил себе "Манчестер Сити", который приобрел у "Монако" защитника Бенжамена Менди и хавбека Бернарду Силву, у "Тоттенхэма" - защитника Кайла Уокера, у португальской "Бенфики" - бразильского вратаря Эдерсона, а у "Реала" - игрока обороны Данило.

Наконец, более €50 млн отдал "Арсенал" за одного из лучших нападающих чемпионата Франции последних лет Александра Ляказетта.

В прошлом сезоне чемпионский титул вернул себе "Челси" под руководством итальянца Антонио Конте, у которого было серьезное преимущество перед конкурентами - команда не играла в еврокубках. Вторым стал "Тоттенхэм", а четвертое место занял "Ливерпуль", и эти результаты обнадежили болельщиков команд, которые заждались побед. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" также будут претендовать на самые высокие места, хотя серьезных трансферов летом эти клубы не сделали. "Ливерпуль" может похвастаться разве что приобретением у "Ромы" египетского форварда Мохамеда Салаха.

В межсезонье только три команды сменили тренеров, следует отметить приход в "Саутгемптон" аргентинца Маурисио Пельегрино, который в прошлом сезоне удачно работал с испанским "Алавесом". Одного из аутсайдеров "Кристал Пэлас" возглавил специалист из Нидерландов Франк де Бур, который успешно работал с "Аяксом", однако год назад не сумел вывести из кризиса итальянский "Интер".

Удивительное назначение сделал едва спасшийся год назад от вылета "Уотфорд", который пригласил португальца Марку Силву, под чьим руководством покинул элиту "Халл" (тренером "Халла" в июне стал Леонид Слуцкий).

Четыре тура на Рождество и Новый год

В чемпионате Англии сезона-2017/18 выступят 20 команд. Это "Челси" (Лондон), "Тоттенхэм" (Лондон), "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" (Лондон), "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" (Ливерпуль), "Саутгемптон", "Борнмут", "Вест Бромвич", "Вест Хэм", "Лестер", "Сток Сити" (Сток-он-Трент), "Кристал Пэлас" (Лондон), "Суонси", "Бернли", "Уотфорд", "Ньюкасл" (Ньюкасл-апон-Тайн), "Брайтон" (Брайтон-энд-Хов), "Хаддерсфилд".

Если "Ньюкасл" под руководством испанца Рафаэля Бенитеса вернулся в премьер-лигу спустя год, то "Брайтон" в последний раз играл в элите в 1983 году, а "Хаддерсфилд" - и вовсе в 1972-м.

Чемпионат Англии продлится до 13 мая. По традиции матчи пройдут в предновогодние и рождественские дни - туры запланированы на 23, 26 и 30 декабря, а также 1 января. В календаре английских клубов также значатся два кубковых турнира - Кубок Англии и Кубок лиги. Первый трофей сезона уже завоевал "Арсенал", который в матче за Суперкубок в серии пенальти победил "Челси".

Английская премьер-лига образована в 1992 году, хотя первый чемпион Англии был определен еще в 1889 году - им стал клуб "Престон Норд Энд". Чаще других титул выигрывал "Манчестер Юнайтед" (20 раз), 18 побед в чемпионатах страны у "Ливерпуля", хотя эта команда ни разу не победила в премьер-лиге, а ее последний титул датирован 1990 годом.

13 раз чемпионом Англии становился "Арсенал" (в последний - в 2004 году), девять - "Эвертон" (1987).