Чемпион мира в беге на 200 м Гулиев счастлив, что реализовал главную цель в карьере

Чемпион мира в беге на 200 м Гулиев счастлив, что реализовал главную цель в карьереСпорт 11 августа, 2:03
СМИ: инвесторы обвинили Трэвиса Каланика в попытках вернуть себе пост главы UberЭкономика и бизнес 11 августа, 1:56
Трамп пообещал КНДР "невиданные до этого" ответные шаги в случае атаки на ГуамМеждународная панорама 11 августа, 1:31
Трамп хотел бы избавить мир от ядерного оружияМеждународная панорама 11 августа, 1:27
Макарова и Веснина вышли в 1/4 финала турнира WTA в Торонто в парном разрядеСпорт 11 августа, 1:26
Самолеты ВКС РФ за неделю четыре раза поднимались на перехват иностранных воздушных судовАрмия и ОПК 11 августа, 1:10
СМИ: в США вырос спрос на бункеры из-за роста напряженности с КНДРОбщество 11 августа, 0:45
Серьезно усилившиеся английские клубы начинают чемпионат страны по футболуСпорт 11 августа, 0:30
Представляющий Турцию Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 200 метровСпорт 11 августа, 0:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Бывший азербайджанский бегун Рамиль Гулиев, ныне выступающий за Турцию, очень рад, что победил в финале бега на 200 метров на чемпионате мира в Лондоне. Об этом Гулиев рассказал журналистам.
Гулиев показал результат 20,09 секунды. Второе место занял южноафриканец Вайде Ван Никерк (20,11), который ранее на чемпионате мира в Лондоне стал чемпионом в беге на 400 метров. Бронзу завоевал тринидадец Джерим Ричардс (20,11).
"Когда я пришел к финишу, то не знал, какое место занял в итоге. С моими соперниками мы прибежали все вместе, но я чувствовал, что попал в тройку призеров. Потом посмотрел на экран и увидел свою фамилию на первом месте", - сказал Гулиев.
"Я поставил перед собой задачу одержать победу на 200-метровке на чемпионате мира, и я ее выполнил, чему очень рад, - добавил спортсмен. - Почему я бежал круг почета с флагами двух стран - Турции и Азербайджана? У меня была такая мечта, которую наконец удалось реализовать. Если говорить о причинах не очень быстрого времени в финале, то виной тому, я считаю, была достаточно прохладная погода".
"На 99 процентов я был уверен, что выиграю медаль. Но для победы нужно было сделать все возможное, и это мне удалось. Я очень счастлив, что сумел реализовать одну из самых больших целей в моей карьере", - подытожил бегун.
27-летний Гулиев впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике. До этого его высшим достижением в спорте являлось серебро на чемпионате Европы на дистанции 200 метров. До 2011 года Гулиев выступал за Азербайджан, уроженцем которого он является, с апреля 2011 года бегун представляет Турцию.