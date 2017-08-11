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СМИ: "Локомотив" предложил €7 млн за футболиста "Нанта" Салу

Спорт
11 августа, 3:55 UTC+3 ТАСС

В прошлом чемпионате Франции аргентинец забил 12 голов в 34 матчах

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ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" намерен приобрести аргентинского нападающего французского "Нанта" Эмилиано Салу. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным газеты, железнодорожники предложили за 26-летнего форварда около €7 млн.

Сала перешел в "Нант" в 2015 году из "Бордо", с 2012 по 2015 год он выступал на правах аренды за "Орлеан", "Ньор" и "Кан". В прошлом сезоне он провел в чемпионате Франции 34 матча и забил 12 голов. По данным сайта Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 2020 года, трансферная стоимость оценивается в €4,5 млн.

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