Надаль проиграл канадцу Шаповалову в третьем круге турнира ATP в Монреале

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ТАСС, 11 августа. Испанец Рафаэль Надаль проиграл канадцу Денису Шаповалову в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале (призовой фонд - $5,3 млн).
Испанец, "посеянный" под первым номером, проиграл 18-летнему канадцу, получившему на турнир wild card, со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.
В четвертьфинале Шаповалов встретится с французом Адрианом Маннарино, выбившим в матче первого круга россиянина Даниила Медведева.
В прошлом году турнир выиграл серб Новак Джокович, отказавшийся от участия в текущем розыгрыше из-за травмы.
Турнир в Монреале завершится 14 августа.