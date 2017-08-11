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"Сибирь" подписала однолетний контракт с финским хоккеистом Энлундом

Спорт
11 августа, 7:33 UTC+3 ТАСС

Нападающий выступал за новосибирский клуб с 2010 по 2015 год

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©  Евгений Курсков/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Финский нападающий Йонас Энлунд продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь". Об этом сообщает пресс-служба новосибирцев.

Контракт с 29-летним игроком рассчитан на один год.

Энлунд выступал за "Сибирь" с 2010 по 2015 год и сыграл за команду в общей сложности 297 матчей, набрав 191 (82 шайбы + 109 передач) очко. Предыдущий сезон он провел в "Куньлуне" и ЦСКА, в сумме набрав 12 (4+8) очков за 33 встречи.

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