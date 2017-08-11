Хоккеист Денисов ставит перед собой цель выступить на Олимпиаде-2018

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник магнитогорского "Металлурга" Денис Денисов намерен поехать на Олимпийские игры 2018 года в составе сборной России. Об этом он сообщил ТАСС.

"Солдат мечтает стать генералом, так же как и спортсмен мечтает попасть в сборную, несмотря на его возраст, регалии, достоинство. Правильно говорят, что пути в сборную никогда ни для кого не закрыты. Желание, силы и эмоции попасть в национальную команду на Олимпиаду у меня есть. Все будет зависеть от меня", - сказал Денисов.

"Да, я ставлю перед собой цель поехать на предстоящие Олимпийские игры, у меня всегда есть желание играть за национальную команду", - добавил собеседник ТАСС.

Также защитник рассказал о том, как складывается его адаптация в новом клубе. "Все так же, как у всех игроков. Привыкаю к новым требованиям, условиям и партнерам. Приняли меня хорошо, поскольку многих знаю по сборным или другим командам. В этом плане у меня никаких проблем нет", - рассказал защитник магнитогорского клуба.

В мае 35-летний Денисов подписал двухлетний контракт с "Металлургом". В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник, выступавший за ЦСКА, набрал 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 50 матчах при показателе полезности "+19". В плей-офф он провел девять игр и завершил выступление в Кубке Гагарина с показателем полезности "-1".

Денисов выступал за ЦСКА в КХЛ с сезона-2012/13. В составе клуба он стал чемпионом России - 2014/15 и трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером турнира (2005).