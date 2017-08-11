DM: "Арсенал" предложил Санчесу рекордную для чемпионата Англии зарплату

ТАСС, 11 августа. Лондонский футбольный клуб "Арсенал" предложил нападающему команды Алексису Санчесу зарплату в размере £300 тысяч в неделю. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Если 28-летний чилийский форвард, чья зарплата в последние два сезона составляла £140 тысяч в неделю, согласится продлить соглашение с "Арсеналом" на этих условиях, то станет самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии. На данный момент первое место по этому показателю занимает полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (£290 тысяч в неделю). Действующий контракт Санчеса с "Арсеналом" истекает в конце сезона-2017/18.

На игрока также претендуют английский "Манчестер Сити" и французский "Пари Сен-Жермен".

Санчес выступает за "Арсенал" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 51 матч и отметился 30 голами. Всего на его счету за клуб 103 игры и 53 гола.