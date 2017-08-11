Защитник "Металлурга" Денисов не жалеет, что не попробовал свои силы в НХЛ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Защитник магнитогорского "Металлурга" Денис Денисов не жалеет, что в течение карьеры не попробовал себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом он сообщил ТАСС.

Денисов в 2000-м году был выбран под 149-м номером на драфте НХЛ клубом "Баффало".

"Предложения из НХЛ были, но на тот момент, когда был жив Виктор Тихонов, он мне сказал, чтобы я не рыпался и оставался в России. У меня отмелись все тени сомнений. На том и порешили, я остался здесь и ни о чем не жалею", - сказал собеседник ТАСС.

В мае 35-летний Денисов подписал двухлетний контракт с "Металлургом". В минувшем регулярном чемпионате защитник, выступавший за ЦСКА, набрал 25 очков (7 шайб + 18 передач) в 50 матчах при показателе полезности "+19". В плей-офф он провел девять игр и завершил выступление в Кубке Гагарина с показателем полезности "-1".

Денисов выступал за ЦСКА в КХЛ с сезона-2012/13. В составе клуба он стал чемпионом России-2014/15 и трехкратным победителем регулярного чемпионата КХЛ. В составе сборной России игрок стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и бронзовым призером турнира (2005).