Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 10 октября в России

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МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный союз и Федерация футбола Ирана достигли договоренности о проведении товарищеского матча национальных команд, встреча должна пройти 10 октября в России. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
"Российский футбольный союз и Федерация футбола Ирана договорились о проведении товарищеского матча", - сообщил источник, близкий к переговорам.
"Наша федерация исходит из того, что матч пройдет 10 октября в России, все обговорено. Сейчас мы ждем подтверждения от российской стороны по точному месту проведения", - сообщил источник в иранской федерации.
В июле о переговорах с иранской федерацией сообщил вице- премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
Сборная России встречалась с иранской командой в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) в товарищеском матче, потерпев поражение со счетом 0:1. Сборная СССР играла с иранцами трижды, одержав три победы - в 1976 году (Олимпийские игры, 2:1), 1978-м (1:0) и 1985-м (2:0).