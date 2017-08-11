СМИ: футболист "Зенита" Нету может перейти в "Фенербахче"

ТАСС, 11 августа. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" сделал петербургскому "Зениту" предложение о переходе защитника Луиша Нету. Об этом сообщает портал Sporx.

По информации издания, "Зенит" готов продать 29-летнего португальца за €4 млн. Главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини не возражает против сделки.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч. В нынешнем сезоне португалец принял участие в трех матчах чемпионата России и двух Лиги Европы.

Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года.