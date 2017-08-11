ФК "Урал" имеет предложение от зарубежного клуба по трансферу Лунгу

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Урал" имеет предложение о трансфере 26-летнего замбийского полузащитника команды Чисамбы Лунгу. Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"На данный момент у нас есть предложение от одного зарубежного клуба по поводу Чисамбы. Этот игрок многое сделал для нашего клуба, и если предложение нас устроит, то мы, конечно, его отпустим", - сказал Иванов.

Лунгу перешел в "Урал" в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.