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Борзаковский: ситуация с инфекцией в отеле не помешает легкоатлетке Ласицкене на ЧМ-2017

Спорт
11 августа, 11:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Как отметил главный тренер сборной России, в заключительные дни турнира в Лондоне российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, могут завоевать несколько медалей

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вспышка инфекции в отеле и изменение места жительства не скажутся на выступлении российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

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В понедельник стало известно, что в отеле, где проживают российские легкоатлеты, а также спортсмены с Украины, из Германии, Эстонии и других стран, произошла вспышка ротавирусной инфекции. К вечеру около 30 спортсменов были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Среди них не было ни одного россиянина, ко вторнику вспышка была локализована. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) предоставила Ласицкене место в другом отеле.

"Маша недавно только приехала, а ситуация, насколько я понимаю, была в самом начале, и сейчас ее уже урегулировали, поэтому спортсменку это не коснется. На днях приехал Сережа Шубенков, мы с ним пообщались, никаких нареканий нет, поэтому в этом плане все нормально", - сказал Борзаковский.

Как отметил главный тренер сборной, в заключительные дни турнира в Лондоне российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, могут завоевать несколько медалей. "Наши сильнейшие спортсмены только выехали на заключительный этап чемпионата мира, будем надеяться на ребят. Я все-таки еще рассчитываю на медали в ближайшее время, мы все в ожидании главных финалов чемпионата мира. Мировое первенство - это такие соревнования, где нужно быть хорошо готовым не только физически, но и морально, быть со свежей головой", - сказал он.

"Ребята все в хороших кондициях, все хорошо готовы, и если они покажут свои лучшие результаты, то некоторые из них будут на пьедестале", - заключил собеседник агентства.

Чемпионат мира завершится 14 августа.

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