Неймар пропустит матч второго тура чемпионата Франции

ТАСС, 11 августа. Нападающий футбольного клуба ПСЖ Неймар не сможет принять участие в матче второго тура чемпионата Франции против "Генгама". Об этом сообщает издание Daily Mail.

3 августа 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Отмечается, что Французская федерация футбола до сих пор не получила от испанской федерации необходимый сертификат на международный трансфер. По этой же причине бразилец пропустил матч первого тура против "Амьена".

Матч второго тура "Генгам" - ПСЖ начнется в воскресенье в 22:00 мск.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.