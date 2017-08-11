Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК "Крылья Советов"

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МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин переизбран на пост председателя совета директоров клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов". Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.
Решение было принято единогласно.
Шляхтин возглавляет совет директоров "Крыльев Советов" с июня 2012 года. Также он является министром спорта Самарской области, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.