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Шляхтин переизбран председателем совета директоров ФК "Крылья Советов"

Спорт
11 августа, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, августа. /ТАСС

Решение было принято единогласно

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Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Дмитрий Шляхтин переизбран на пост председателя совета директоров клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов". Об этом сообщается на официальном сайте самарской команды.

Решение было принято единогласно.

Шляхтин возглавляет совет директоров "Крыльев Советов" с июня 2012 года. Также он является министром спорта Самарской области, президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

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