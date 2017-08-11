Саратовский боксер Головкин выиграл Спартакиаду в весе до 52 кг

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ТАСС, 11 августа. Боксер Никита Головкин из Саратовской области стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в весе до 52 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
В финале спортсмен победил Руслана Пидгирняка из Ханты-Мансийского автономного округа со счетом 5:0.
Соревнования по боксу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Славянске-на-Кубани.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.