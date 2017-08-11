Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира

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ТАСС, 11 августа. Федерация спортивной борьбы России объявила состав национальной команды по греко-римской борьбе на чемпионат мира в Париже.
В состав вошли Степан Марянян (весовая категория до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг), Роман Власов (до 80 кг), Давит Чакветадзе (85 кг), Муса Евлоев (до 98 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).
Чемпионат мира по борьбе пройдет с 21 по 26 августа в Париже.