"Ливерпуль" не будет продавать футболиста Коутиньо

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ТАСС, 11 августа. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" не будет рассматривать предложения о покупке бразильского полузащитника команды Филиппе Коутиньо. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее телеканал ESPN сообщал, что испанская "Барселона" достигла принципиального соглашения с "Ливерпулем" о переходе 25-летнего Коутиньо за €120 млн.
"Мы хотим внести ясность в отношении нашей позиции касаемо возможного трансфера Филиппе Коутиньо, - говорится в сообщении. - Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения по Филиппе рассмотрены не будут, и он останется в футбольном клубе "Ливерпуль" после закрытия летнего трансферного окна".
Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей в разных турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.