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Подмосковный боксер Гольц выиграл Спартакиаду учащихся России в весе до 56 кг

Спорт
11 августа, 13:23 UTC+3 ТАСС

В финале спортсмен победил москвича Аршака Товмасяна

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ТАСС, 11 августа. Боксер Владимир Гольц из Московской области стал победителем восьмой летней Спартакиады учащихся России в весовой категории до 56 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале спортсмен победил москвича Аршака Товмасяна со счетом 5:0.

Соревнования по боксу в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Славянске-на-Кубани.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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