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Мамиашвили: сборная России по греко-римской борьбе должна подтвердить свой класс на ЧМ

Спорт
11 августа, 13:35 UTC+3 ЯСТРЕБКИ /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По словам главы Федерации спортивной борьбы России, каждый из российских спортсменов может побороться за медаль

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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЯСТРЕБКИ /Московская область/, 11 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские борцы греко-римского стиля должны подтвердить лидерские позиции национальной команды на чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации спортивной борьбы России (ФСПР) Михаил Мамиашвили.

В пятницу тренерский штаб сборной России огласил состав команды на чемпионат мира. В него вошли Степан Марянян (весовая категория до 59 кг), Артем Сурков (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг), Роман Власов (до 80 кг), Давит Чакветадзе (85 кг), Муса Евлоев (до 98 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

"Это первый чемпионат мира после Олимпийских игр, он всегда вызывает особый ажиотаж. Бесспорно, российская сборная является лидером мировой борьбы уже многие годы, десятилетия, и, конечно, задача номер один - подтвердить свой статус. У нас реально сильный состав, но мы находимся в непростых условиях, как и весь российский спорт - каждое достойное выступление российского спортсмена рассматривается под особым углом. Хочется, чтобы поводы были только позитивные, чтобы мы почаще радовали своих болельщиков и почаще огорчали своих достойных соперников", - заявил Мамиашвили.

"Все, что сегодня есть лучшее в команде, будет представлено на чемпионате мира, но у нас есть серьезная скамейка практически во всех весовых категориях. Ребята по праву завоевали возможность представлять сборную России, у нас никому дорога в команду не заказана. Хотелось бы, чтобы ребята по-настоящему сумели раскрыть свой потенциал, чтобы смогли показать то, чего добивались тяжелым трудом. Им нужно бороться за каждый сантиметр ковра. Каждый из них может побороться за медаль", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

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